Lazio-Verona, scoppia il caso Eysseric | Due partite nella stessa giornata!

Scoppia il caso legato a Lazio-Verona, recupero della 17/a giornata di Serie A che ha visto i biancocelesti fermati sullo 0-0. A far parlare è però Valentin Eysseric.

Continua la lotta punto a punto per lo scudetto che vede al momento in piena corsa Lazio e Inter soprattutto dopo il KO di ieri della Juventus. Biancocelesti e nerazzurri hanno quindi la ghiotta occasione di avvicinarsi sensibilmente. Nuova chance quindi per la squadra di Inzaghi che già in settimana ha sprecato un match point importante pareggiando in casa 0-0 contro il Verona nel recupero della 17/a giornata di Serie A. Una sfida che nelle ultime ore sta facendo molto discutere e che potrebbe non essere ancora realmente finita. Protagonista della vicenda Valentin Eysseric, centrocampista offensivo francese classe 1992 passato dalla Fiorentina agli scaligeri nelle battute finali del calciomercato invernale. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Lazio-Verona, Eysseric gioca due volte: il regolamento

In campo a dicembre con la maglia della Fiorentina e poi a febbraio con quella del Verona. Nulla di particolarmente anomalo per Eysseric se non fosse che le due gare prese in esame appartengano in realtà alla stessa giornata di campionato, la diciassettesima. Effetti del calendario sfasato, modificato dalla finale di Supercoppa italiana giocata dalla Lazio contro la Juventus e che potrebbero ora portare ad eventuali conseguenze. La situazione del francese dell’Hellas porta infatti Claudio Lotito a valutare la presentazione di un ricorso, con eventuale richiesta di una vittoria a tavolino per i suoi.

In merito alla questione Gian Michele Gentile, legale dei biancocelesti al ‘Corriere dello Sport’ ha evidenziato: “Non ne faremo un caso, anche se stiamo parlando di una circostanza non prevista dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale, voglia fare chiarezza per evitare problemi in futuro”. A rendere il tutto più anomalo è quindi proprio il regolamento che ha un vuoto normativo in merito all’accaduto: “nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale“. Il riferimento però è al giorno delle partite e non a gare della stessa giornata di campionato giocate in date differenti. Resta quindi tutta da risolvere una questione che in un campionato con distacchi così bassi potrebbe anche risultare fondamentale.

