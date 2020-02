Calciomercato Juventus, un top player per la fascia sinistra | Che duello!

Juventus, Marcelo vuole lasciare il Real Madrid. Bianconeri e Paris Saint-Germain le candidati principali per arrivare al brasiliano.

Cambio in vista sulla fascia sinistra in casa Juventus? Possibile, perché Alex Sandro non sta certamente disputando la sua miglior stagione in bianconero e un sogno di mercato per quel ruolo potrebbe diventare presto realtà.

Calciomercato Juventus, Marcelo va via

Il sogno in questione si chiama Marcelo, da sempre apprezzato in casa bianconera e da sempre difficile da raggiungere visto che è da anni un perno del Real Madrid. Qualcosa però ora sembra essersi rotto. Il difensore brasiliano, che a maggio compirà 32 anni, potrebbe decidere in estate di lasciare la capitale spagnola.

Lo riferisce ‘Ok Diario’, sottolineando come i rapporti tra il difensore e il tecnico Zidane si siano incrinati. Marcelo ha perso il posto da titolare ai danni del francese Mendy e non sembra disposto a restare a Madrid per fare la riserva. E tra le squadre che sono pronte ad offrirgli un ruolo da titolare, la Juventus sembra essere in pole position.

Calciomercato Juventus, sfida con il Psg

Oltre al club bianconero, in piena corsa per arrivare a Marcelo ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain. Sarebbero loro due le società maggiormente interessate al terzino brasiliano. Il club transalpino avrebbe già sondato questa possibilità, con Leonardo che sta seriamente pensando di portare a Parigi il connazionale.

La Juventus però può giocarsi la carta Cristiano Ronaldo, che potrebbe mettere una buona parola e convincere il suo grande amico a trasferirsi a Torino. Attenzione però ai club di Premier, anche se nella corsa al giocatore sembrano partire più defilati rispetto a Juve e Psg.

