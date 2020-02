Calciomercato Juventus, ecco il jolly per Icardi | Sarri lo spinge verso l’addio

Icardi resta sulla lista della spesa di Paratici per il prossimo calciomercato estivo. Higuain potrebbe essere inserito nell’affare per abbassare la valutazione del PSG

Gonzalo Higuain ha perso lo smalto di inizio stagione in zona gol. Anche ieri a secco contro il Brescia il centravanti argentino, che nelle ultime undici partite della Juventus tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa ha realizzato soltanto una rete. Lo spirito e l’applicazione del ‘Pipita’ non bastano, con la squadra di Maurizio Sarri che sta risentendo anche della scarsa vena del suo unico centravanti di ruolo in rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, brilla Milinkovic-Savic | Sfida internazionale

Higuain si è spesso alternato con Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo, mentre domenica in assenza di CR7 ha condiviso il reparto d’attacco insieme al connazionale. Quest’ultimo ha spaccato la contesa con una pennellata su punizione, mentre il numero 21 nonostante i numerosi tentativi ha marcato ancora visita nel tabellino marcatori. Beccandosi, a fine gara, anche una tiratina d’orecchie da parte di Sarri per non aver sfruttato alcuni cross interessati nel primo tempo.

Calciomercato Juventus, carta Higuain per l’affare Icardi

Torna così d’attualità il futuro di Higuain, che difficilmente nella prossima stagione farà ancora parte del progetto bianconero. L’intenzione della dirigenza della Continassa sarebbe infatti quella di cederlo definitivamente, fissato a 20-25 milioni di euro la sua valutazione per non registrare una minusvalenza nel bilancio. Il classe ’87 nato a Brest ha un contratto in scadenza nel 2021 e ha diverse estimatori tra Premier League, Bundesliga e Liga.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso Higuain | Destinazione ‘Mondiale’

Paratici e Nedved potrebbe pero giocarsi la carta Higuain per arrivare ad un altro argentino, da tempi non sospetti nei radar della ‘Vecchia Signora’. Stiamo parlando di Mauro Icardi, il cui destino al Paris Saint-Germain rimane in bilico. I campioni di Francia potrebbero riscattare il centravanti dall’Inter per 70 milioni, ma metterlo comunque sul mercato in estate. E la Juventus, per abbassare le richieste economiche di Leonardo, potrebbero pensare di inserire nella trattativa il cartellino di Higuain, profilo stimato dal Dt parigino che già nel 2018 trattò il suo ingaggio portandolo al Milan. Senza dimenticare, che oltre al ‘Pipita’, anche Miralem Pjanic resta nei desideri del PSG per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, colpo per la mediana: il duello

G.M.