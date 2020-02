Calciomercato Inter, PSG ‘stregato’ | Colpo di scena Icardi

La prima notte della fase a eliminazione diretta di Champions è stata quella della consacrazione di Haaland. PSG stregato, la posizione di Icardi torna in bilico

Da un lato il talento e l’organizzazione di squadra, dall’altro i migliori calciatori del mondo. Parliamo della grande sfida di Champions League di ieri sera tra Borussia Dortmund e PSG, nella quale ha trionfato il club tedesco per 2-1. C’è ancora un ritorno tutto da vivere e il passaggio del turno è tutt’altro che deciso, ma la compagine allenata da Lucien Favre parte con un grande vantaggio a Parigi.

Oltre al risultato a favore, c’è anche il fattore Haaland che riesce a segnare almeno un gol in ogni partita che gioca. Ieri ha incantato ancora una volta tutti con una doppietta da fenomeno e può essere sicuramente l’arma in più anche per il ritorno.

Al Khelaifi stregato da Haaland, torna in bilico il futuro di Icardi

L’argomento del giorno nel panorama calcistico mondiale è l’ennesima grande prestazione offerta dall’attaccante classe 2000. Come riporta Don Balon, con la sua doppietta Haaland avrebbe stregato anche Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG. I francesi hanno Mauro Icardi come punto di riferimento in avanti, ma l’argentino è in prestito dall’Inter con diritto di riscatto. Se però dovesse esserci l’assalto per Haaland, allora il futuro di Icardi potrebbe essere diverso.

Il calciatore classe 1993 chiaramente vorrebbe giocare titolare e non gradirebbe una staffetta con il talento norvegese, per cui se dovesse essere confermata questa volontà di Al Khelaifi potrebbe anche non esserci il riscatto del bomber argentino, che rientrerebbe a Milano in estate.

