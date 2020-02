Calciomercato Juventus, rottura con l’allenatore | Addio immediato

Verso la rottura il rapporto tra Thomas Tuchel ed un centrocampista del PSG: la Juventus osserva la situazione visto l’interesse verso il giocatore

La gara d’andata degli ottavi di Champions League tra il Paris Saint Germain ed il Borussia Dortmund, ha portato altri problemi ai parigini oltre alla sconfitta rimediata in casa dei tedeschi. Infatti sembrerebbero esserci dei malumori nello spogliatoio parigino, causati dal rapporto con l’allenatore Thomas Tuchel. Il giocatore ad essere scontento sembrerebbe Leandro Paderes, non convocato per la sfida di Champions. La Juventus osserva l’evolversi della situazione con interesse.

Calciomercato Juventus, Paredes scontento: la Juventus torna a pensarci

Attraverso i social arriva l’indiscrezione della rottura tra l’allenatore del PSG, Thomas Tuchel e Leandro Paredes. Infatti secondo quanto riportato tramite Twitter dal giornalista sportivo Abdellah Boulma, prima della partenza per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, ci sarebbe stato un colloquio tra l’allenatore e l’argentino. Tuchel avrebbe comunicato al centrocampista di essere fuori dai piani per la partita di Dortmund, finendo quindi nelle gerarchie del centrocampo dietro a Verratti e Gueye. Il numero otto del club parigino avrebbe preso in maniera molto negativa la notizia, tanto da ritenere inutile la sua partenza per la trasferta in Germania. Segnali di rottura quindi tra il calciatore e l’allenatore che fanno tornare Paredes ad essere un uomo mercato. Su di lui c’è da tempo l’interesse della Juventus, che aveva provato ad assicurarsi l’argentino anche a gennaio, attraverso uno scambio con Emre Can poi non andato in porto. Il centrocampista del Psg al momento è valutato intorno ai 25 milioni di euro. I bianconeri continuano a seguire la situazione tra il giocatore ed il club con interesse rivolto al mercato di giugno. Ma per il giocatore la concorrenza sarà sicuramente molta.

