Calciomercato Inter, sfuma Mertens | Cifre e dettagli del rinnovo con il Napoli

L’attaccante belga del Napoli, Dries Mertens, sarebbe vicino al rinnovo fino al 2022 dopo l’incontro con il presidente De Laurentiis

È dall’estate scorsa che la ‘telenovela’ Mertens–Napoli tormenta i tifosi azzurri. Nell’ultima sessione di calciomercato l’attaccante sembrava vicino al trasferimento all’Inter, per poi decidere di prolungare il soggiorno all’ombra del Vesuvio. Un segnale forte per un calciatore che da anni sogna insieme ad una città intera nonostante le difficoltà di questa stagione. E nella giornata di ieri è avvenuto il tanto atteso incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis all’Hotel Vesuvio. All’uscita, entrambe le parti sono sembrate soddisfatte e riappacificate dopo l’ammutinamento di inizio stagione che ha ingrigito l’ambiente a Castelvolturno. Il produttore cinematografico dovrebbe quindi riuscire a trattenere uno dei suoi pezzi pregiati e il talento belga dovrebbe rimanere a Napoli fino al 2022.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ESCLUSIVO Schwoch: “Gattuso ha lavorato sulla testa dei giocatori, merita il rinnovo”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, idea scambio shock col Napoli | I dettagli

Calciomercato, niente Inter: Mertens e il Napoli ancora insieme

Nell’ultima sessione invernale di mercato Mertens era dato in uscita dal Napoli. Ad alimentare queste voci sono stati i numerosi interessi di altre squadre, Inter su tutte. Conte è da sempre un suo estimatore e aveva suggerito a Marotta di fare il possibile per portarlo a giocare a San Siro. Il duello con la Juve per il primo posto in campionato ed i numerosi infortuni aveva infatti alimentato la necessità di giocatori di alto livello in rosa.

Pertanto, la dirigenza nerazzurra era sembrata pronta ad accontentare il proprio allenatore con una ricca offerta presentata al belga in scadenza a giugno 2020. Anche l’attaccante ha vacillato, per poi decidere però di rimanere nella sua amata Napoli per continuare a scrivere pezzi importanti di storia del club partenopeo con un nuovo contratto da 4 milioni a stagione più 500mila euro di bonus, oltre a circa 2 milioni di bonus alla firma del rinnovo. Il futuro del 32enne sarà ancora in azzurro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, vice Handanovic | In Serie A il sostituto di Padelli

Inter, Nainggolan ed Esposito nell’affare | Marotta anticipa Juve e Napoli