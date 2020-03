Calciomercato Inter, vice Handanovic | In Serie A il sostituto di Padelli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul possibile nuovo vice di Samir Handanovic. Rispunta una vecchia pista italiana, ecco i dettagli

Samir Handanovic sarà il portiere titolare anche nella prossima stagione, ma l’Inter punta a mettergli alle spalle un vice decisamente più affidabile di Padelli. E forse anche più giovane, dato che in casa nerazzurra resta ancora viva l’ipotesi ritorno con permanenza di Radu che a gennaio è stato girato in prestito al Parma dopo che l’avventura al Genoa si era di fatto conclusa con il riapprodo in rossoblù di Perin.

Calciomercato Inter, ipotesi ‘esperto’ come vice Handanovic. Ma c’è anche uno scenario clamoroso

Come ‘secondo’, però, Antonio Conte potrebbe volere un profilo molto più esperto del classe ’98 rumeno. Non a caso, riporta ‘Interlive.it’, Beppe Marotta sta vagliando le piste che conducono all’ex Lazio Fernando Muslera, uruguaiano con passaporto italiano attualmente al Galatasaray, e all’ex Sampdoria Sergio Romero in forza al Manchester United e assistito da Mino Raiola. Entrambi i 33enni hanno il contratto in scadenza nel giugno 2021, quindi in teoria acquistabili a condizioni estremamente vantaggiose.

Alle due piste potremmo aggiungerne una terza ‘italiana’ rappresentata da Salvatore Sirigu, numero uno del Torino coetaneo peraltro di Muslera e Romero ma che di certo offrirebbe più garanzie sul piano del rendimento. Gli ottimi rapporti tra l’Ad nerazzurro e il suo agente Giovanni Branchini potrebbero favorire un’operazione che vedrebbe Cairo come grande ostacolo. Il patron granata non lo cederebbe tanto facilmente, forte del contratto in scadenza nel 2022. Sul classe ’87 di Nuoro, con un passato importante al Paris Saint-Germain, risulta esserci al momento il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Sirigu alla corte di Gattuso aprirebbe a uno scenario clamoroso, ovvero alla cessione di Alex Meret considerato che il tecnico dei partenopei ha ormai affidato ad Ospina, bravo a giocare coi piedi, i galloni da titolare. L’ex Udinese potrebbe di conseguenza approdare all’Inter, alla quale piace da tempo ed è stato sicuramente ‘consigliato’ dal suo agente Federico Pastorello notoriamente pure intermediario di fiducia della società targata Suning, non come vice ma per raccogliere subito l’eredità di Handanovic.

