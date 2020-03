Calciomercato Inter, il bomber allo scoperto | “Nerazzurri la mia priorità”

Lo scorso gennaio l’Inter prima e la Lazio poi sono sembrate molto vicine all’acquisto di Olivier Giroud, attaccante ormai al capolinea della sua avventura col Chelsea. Lo stesso bomber fa chiarezza.

Lo scorso gennaio Antonio Conte avrebbe tanto voluto un ulteriore ritocco alla propria rosa dopo gli arrivi dei vari Moses, Young ed Eriksen. Il tecnico dell’Inter desiderava infatti un nuovo centravanti di scorta da poter alternare a Romelu Lukaku, unico vero 9 a disposizione. Il principale indiziato sulla lista sembrava Olivier Giroud, centravanti del Chelsea ormai al capolinea della sua avventura inglese con i ‘Blues’. Lampard infatti nella prima metà di stagione lo ha quasi sempre escluso dalla formazione i in favore del giovane Tammy Abraham. Alla fine però il francese, accostato anche alla Lazio, è rimasto a Londra togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, retroscena Giroud: l’annuncio del centravanti

Giroud si è finalmente riscattato scendendo in campo con maggiore continuità tra coppe e campionato e trovando anche una rete contro il Tottenham. Una vera e propria seconda chance con il Chelsea che solamente un mese e mezzo fa sembrava pura utopia. A gennaio infatti l’addio sembrava cosa quasi fatta con l’Inter in primissima fila. Intervistato da ‘Telefoot’, l’attaccante francese ha parlato proprio di alcune offerte arrivate in inverno: “La più interessante, per me, è stata quella dell’Inter. Il problema è che tutto è andato per le lunghe. Ci hanno provato anche la Lazio e il Tottenham ma sono stato bloccato”.

Giroud ha quindi completato il discorso anche con la proposta del Lione: “Ho ricevuto anche una telefonata dal presidente del Lione, Aulas, che ha espresso il suo interesse: gli ho detto che ero lusingato ma che la mia priorità era l’Inter“.

