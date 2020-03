Calciomercato Inter e Juventus, sfuma un obiettivo | Rinnovo in vista

Uno degli obiettivi comuni di Juventus ed Inter potrebbe sfumare definitivamente: dopo i malumori estivi, adesso potrebbe esserci il rinnovo.

Mentre impazza la polemica per i continui cambi decisionali da parte della FIGC, Juventus ed Inter si preparano per il big match: intanto un obiettivo comune sul mercato potrebbe sfumare, con il rinnovo sempre più vicino. La rivalità fra i bianconeri ed i nerazzurri, che questa sera si mostrerà in tutto il suo clamore in un’Allianz Stadium deserto, si estende anche sul mercato. Marotta e Paratici, infatti, sono pronti a contendersi pezzi pregiati e occasioni offerte dal mercato estivo.

Calciomercato Inter e Juventus, sfuma Chong | Vicino il rinnovo con lo United

Un tratto comune di Marotta e Paratici è l’attenzione che hanno riguardo al mercato dei parametri zero. Un’abilità che hanno manifestato nel corso degli anni: per ultimi l’ingaggio di Godin da parte dell’Inter e quello di Ramsey da parte della Juventus. Adesso, però, rischia di sfumare una delle possibili grandi occasioni a parametro zero per la prossima stagione. Come riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, Tahith Chong sarebbe vicino a trovare l’intesa per il rinnovo con il Manchester United. L’olandese originario di Curaçao classe ’99 è un prospetto di grande interesse: la Juventus vorrebbe con lui ripetere un’operazione in stile Pogba. Quello di Chong è ancora un talento grezzo, con un fisico imponente al servizio di un mancino molto tecnico. L’interesse dei due club di maggiore rilievo del campionato italiano è una logica conseguenza. Il rasserenarsi dei rapporti fra l’olandese e lo United non è, però, una buona notizia per Marotta e Paratici.

Juventus ed Inter continuano a monitorare con grande attenzione il mercato dei parametri zero: Chong, intanto, è sempre più vicino al rinnovo con lo United.