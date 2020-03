Serie A, UFFICIALE Parma-Spal si gioca | Campionato a rischio rinvio

La Serie A rischia di fermarsi ancora: intanto è ufficiale la decisione di giocare Parma-Spal, ancora a rischio sospensione le altre gare.

L’emergenza ‘Coronavirus’ continua a dilagare nel Paese ed invade anche i confini del campo da calcio: a pochi istanti dal fischio d’inizio di Parma-Spal, le squadre sono state richiamate negli spogliatoi, il Governo valuta la sospensione della Serie A. La voglia di calcio si scontra con le norme di ordine pubblico emanate dal Governo italiano. Si attende la decisione definitiva sul futuro della Serie A con la cornice surreale di un ‘Tardini’ vuoto. La decisione ufficiale è quella di giocare Parma-Spal alle 13.45, e anche Milan-Genoa è stata confermata alle 15. Permane lo stato di incertezza per le altre gare di giornata.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte cede | Arrivano 90 milioni

Serie A, si va verso la sospensione | Le parole di Spadafora

Ad indicare la rotta è stato il Ministro delle politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. Il Ministro ha abbracciato la posizione espressa da Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. “Condivido le parole di Tommasi e mi aggiungo alla sua richiesta. Mentre chiediamo ai cittadini enormi sacrifici per impedire la diffusione del contagio, non ha senso mettere a rischio la salute dei calciatori, degli arbitri, dei tecnici e dei tifosi che si raduneranno per seguire le partite. Altre Federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni”. Questa è la Serie A ai tempi del ‘Coronavirus’: un permanente stato di incertezza, in cui fare ipotesi sul futuro del campionato è sempre più complicato.

LEGGI ANCHE >>>Milan e Juventus | ‘Mago’ Raiola tra Donnarumma e Pogba | Lo scenario

La Serie A attende le decisioni ufficiali sul proprio futuro: intanto, Parma-Spal si gioca alle 13.45. Il calcio va avanti, con tante incertezze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, via libera alla Juve per Icardi | Ad una condizione

Fair Play Finanziario, Marsiglia a rischio sanzione | Il Milan ne approfitta!

Calciomercato Milan, UFFICIALE | Boban ai saluti