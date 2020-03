Calciomercato Juventus, sorpresa Zidane | C’è la conferma ‘ufficiale’

Arrivano dalla Spagna nuove indiscrezioni sul futuro sostituto di Maurizio Sarri alla Juve: gli spagnoli sostengono che non arriverà in bianconero

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, continua ad essere incerto. Il tecnico toscano sembrerebbe non soddisfare la dirigenza bianconera, nonostante in Champions League sia ancora in corsa ed in campionato è in piena lotta scudetto. Al momento, lo scenario più probabile per la prossima stagione, sembrerebbe essere la separazione tra il club e l’allenatore. La Juventus corteggia da tempo l’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. In Spagna sembrerebbero avere le idee chiare sul futuro del francese.

Calciomercato Juventus, Zidane in Spagna sono sicuri: futuro deciso

Le voci su un possibile futuro di Zidane sulla panchina della Juventus circolano ormai da tempo. Ma dalla Spagna sarebbero certi, l’allenatore francese non si muove. Secondo ‘Defensa Central‘ infatti, Zidane avrebbe ancora un futuro a lungo termine all’interno dei ‘blancos‘. Le parole dell’allenatore francese avrebbero confermato che la sua concentrazione è solo sul Real Madrid e che la Juventus non lo ha mai contattato. Il sito spagnolo avrebbe contattato alcuni membri all’interno della società di Madrid, i quali avrebbero dichiarato che Zidane rimarrà nel Real tutto il tempo che vuole.

Quella dell’allenatore naturalmente non è una chiusura definitiva ai bianconeri, così come non lo sarà mai verso la nazionale francese. Ma al momento il suo destino sembrerebbe essere già scritto. Molto probabilmente la Juventus dovrà cercare altrove il possibile sostituto di Maurizio Sarri per la prossima stagione.

