Calciomercato Juventus, incredibile: compagno da 200 milioni per CR7

Calciomercato Juventus, Paratici sogna il colpaccio in attacco: il dirigente bianconero a caccia di un top player assoluto

L’emergenza coronavirus ha imposto un necessario stop al mondo del calcio. Fermi alcuni dei principali campionati nazionali, altri seguiranno presto a ruota e così le coppe europee. Non c’è altra soluzione, visto l’aumento del numero dei contagi, anche tra i calciatori. Il calciomercato però prosegue sottotraccia ed è molto attiva, in particolare, la Juventus. I bianconeri non desistono dal loro obiettivo di una grande campagna acquisti, in vista della prossima stagione. Il CFO Paratici progetta colpi a sensazione e soprattutto in attacco è lecito attendersi i fuochi d’artificio.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Mbappe: la strategia

Uno degli obiettivi dichiarati è quello di un ‘nuovo Ronaldo’, come già spiegato in altre occasioni dal presidente Agnelli. E così, ritorna in auge il nome di Kylian Mbappe. Certo, operazione molto difficile, per i costi elevati dell’operazione, ma i bianconeri intendono provarci sul serio. Già l’acquisto di Cristiano Ronaldo, dopotutto, sembrava impensabile. La strategia è chiara: rastrellare risorse per finanziare il super colpo da 200 milioni. Dybala, Pjanic, Matuidi, Higuain sono alcuni dei nomi, secondo ‘Don Balon’, sulla lista dei sacrificabili per arrivare a Mbappe.

Alla super cifra da corrispondere al Psg per lasciare andare uno dei suoi top player, verrebbe affiancato, ovviamente, un contratto all’altezza, da vera stella. L’unica incognita, a quel punto, sarebbe la reazione di Cristiano Ronaldo stesso. L’obiettivo della Juve è affiancargli un attaccante di razza. Ma non è detto potrebbe vedere di buon occhio una stella in grado, per inerzia e potenzialità, di oscurarlo in un prossimo futuro.

