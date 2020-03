Calciomercato, dalla Spagna: ok di Juve e giocatore | Cessione shock!

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo cui il Real Madrid sarebbe pronto ad acquistare il top player della Juventus: ci sarebbe già l’accordo

L’Italia intera sta combattendo la battaglia contro un nemico silenzioso, il Coronavirus. A causa dell’emergenza Covid-19, anche il mondo del calcio si è fermato, sospendendo tutti i campionati nazionali ed internazionali. Così le società italiane si concentrano sul mercato. In casa Juventus bisognerà difendersi dall’assalto del Real Madrid per un top player. Ma dalla Spagna sarebbero già sicuri, i ‘blancos’ avrebbero raggiunto l’accordo con il giocatore.

Calciomercato Juventus, assalto del Real Madrid per Dybala: ci sarebbe già l’accordo

Il calciomercato estivo potrebbe portare la Juventus a separarsi da un suo top player. Infatti secondo quanto riporta ‘Diariogol‘, Paulo Dybala potrebbe lasciare Torino per approdare al Real Madrid. L’argentino ha un contratto con i bianconeri fino al 2022, quindi nel caso in cui non arrivasse il rinnovo, nell’estate 2021 la società juventina si troverebbe quasi costretta a vendere l’attaccante per non perderlo a zero. Secondo il sito spagnolo Dybala vorrebbe lasciare la Juventus, visto che dall’arrivo di Cristiano Ronaldo l’argentino avrebbe perso la sua grande importanza.

In Spagna riportano che il presidente dei ‘blancos‘, Florentino Perez, avrebbe già raggiunto l’accordo con il calciatore. Inoltre l’idea di poter giocare nello stesso campionato del connazionale Lionel Messi, affascinerebbe il calciatore. La Juventus per meno di 100 milioni non lascerà partire la ‘joya‘, un prezzo che per la squadra di Zidane non dovrebbe creare problemi.

