Calciomercato Juventus, sorpasso per il top player: Paratici beffato

La Juventus si prepara al calciomercato estivo programmando alcuni grandi acquisti. I bianconeri intendono rinforzarsi in tutti i reparti per rispondere alla crescita dei competitor sul territorio nazionale e per provare ad affermarsi definitivamente a livello europeo. Nei piani del CFO Paratici, colpi molto importanti, di giocatori già affermati ma anche di giovani di prospettiva che abbiano messo in mostra un talento in via di esplosione.

Calciomercato Juventus, super offerta Manchester United per Sancho

Uno degli obiettivi primari in tal senso è Jadon Sancho. L’attaccante inglese, di proprietà del Borussia Dortmund, è un vero e proprio crack a livello europeo e non a caso sono in molte le squadre ad aver messo gli occhi su di lui. Per la Juventus non sarà facile avere la meglio su Psg, Real Madrid, Bayern Monaco, solo per citare alcune delle compagini interessate. Più di tutte, comunque, fa sul serio il Manchester United.

Secondo il ‘Daily Mail’, i Red Devils vogliono riportare il giocatore in patria e sono disposti a tutto. Sarebbe pronta a partire per la Germania un’offerta di addirittura 130 milioni di euro, sfruttando alcune cessioni eccellenti (tra cui quella di Pogba), che sbaraglierebbe tutte le pretendenti, Juventus compresa. Per i bianconeri sembra infatti difficile competere a queste cifre e rilanciare con un’offerta superiore. Sviluppi di mercato da osservare, ma la corsa per Sancho si fa, evidentemente, piuttosto in salita.

