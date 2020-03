Calciomercato Milan, nuova pretendente per Donnarumma: offerta in arrivo

Calciomercato Milan, si fa sotto un altro potenziale acquirente per Donnarumma: il top club è pronto all’offerta in estate

Nella prossima stagione, così come già nelle precedenti, il Milan cambierà volto ancora una volta. Ennesimo tentativo di ripartenza per i rossoneri con un nuovo progetto, per provare a tornare ad alti livelli. Il deus ex machina del nuovo corso sarà Ivan Gazidis, che prenderà con decisione le redini. Sancito l’addio a Boban ed essendo molto vicino quello di Maldini, l’ex Arsenal traccia la strada per un progetto incentrato su giovani di prospettiva e su un ridimensionamento deciso del monte ingaggi, per provare una crescita sostenibile economicamente.

Calciomercato Milan, anche il Chelsea su Donnarumma

Da questo punto di vista, il tetto degli ingaggi dei giocatori dovrebbe attestarsi su un massimo di 2,5 milioni di euro per singolo calciatore. In vista dunque addii piuttosto importanti, come quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere guadagna attualmente 6 milioni a stagione e oltretutto è in scadenza di contratto nel 2021. Difficile pensare che Raiola accetti una riduzione così consistente per il suo assistito e dunque cessione che appare sempre più probabile.

Numerose le pretendenti per l’estremo difensore stabiese, tra queste si sta facendo largo anche il Chelsea. Secondo ‘Tuttosport’, Lampard non sarebbe rimasto soddisfatto dal rendimento di Kepa tra i pali e cerca un sostituto di grande livello. I londinesi monitorano la situazione e possono lanciarsi all’assalto qualora il Milan mettesse Donnarumma effettivamente sul mercato. In estate dunque potrebbe arrivare un’offerta da almeno 60 milioni di euro, cifra che Gazidis valuterebbe con grande attenzione.

