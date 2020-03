Calciomercato Juventus, super clausola sull’obiettivo: beffa per Sarri

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo nel mirino un pupillo di Sarri ma è in arrivo la super clausola rescissoria: colpo in salita

La Juventus pianifica le mosse per il futuro, la dirigenza bianconera prova a sfruttare la pausa forzata per l’emergenza coronavirus per impostare al meglio le strategie di mercato per la prossima stagione. La situazione in atto ha già ottenuto un effetto importante e cioè quello di rinsaldare la posizione di Sarri. La permanenza del tecnico toscano era in dubbio, ma la società ha già deciso di rinnovargli la fiducia. Subordinare il giudizio sul suo operato ad un eventuale finale di stagione molto sui generis per un calendario ultra compattato sarebbe stato probabilmente affrettato, la valutazione sulla prima parte di stagione ‘regolare’ è stata comunque positiva. L’allenatore adesso chiede giocatori funzionali al suo progetto.

Calciomercato Juventus, il Napoli alza il muro per Zielinski

E’ per questo che tra gli obiettivi dei bianconeri è spuntato Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco era uno dei fedelissimi di Sarri al Napoli e Paratici vorrebbe provare a sfruttare il fatto che il giocatore sia in scadenza di contratto nel 2021 con gli azzurri. Ma dalla Campania, arrivano brutte notizie per le mire dei campioni d’Italia.

Il ‘Corriere dello Sport’ di oggi scrive infatti che è in vista l’accordo per il prolungamento di contratto dello stesso Zielinski. I termini del nuovo accordo fino al 2025 dovrebbero garantirgli un aumento corposo dell’ingaggio, dagli attuali 1,8 milioni a 2,8 milioni fino, a salire, a circa 3,5 milioni a stagione. Non solo: il Napoli vuole ritoccare verso l’alto l’attuale clausola rescissoria di 65 milioni di euro portandola a ben 100 milioni di euro. Una cifra che almeno nell’immediato renderebbe Zielinski fuori portata per la Juve.

