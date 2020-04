Calciomercato Juventus, deciso l’addio: richiesta dalla Spagna

Calciomercato Juventus, cessione importante in vista per i bianconeri: emerge una pista in Spagna per l’addio del giocatore

Settimane di lavoro intenso per Fabio Paratici, CFO della Juventus, nonostante lo stop al calcio giocato. Per tutte le società sono già in corso le strategie di mercato in vista della prossima stagione. Il dirigente pensa già a quella che sarà la campagna acquisti e cessioni del club. L’obiettivo è quello di rinforzare la squadra, già messe in conto anche alcune cessioni che serviranno per finanziare il mercato e fare spazio ai nuovi acquisti.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi nel mirino dell’Atletico Madrid

Uno dei giocatori in predicato di dire addio è Federico Bernardeschi. L’ex talento della Fiorentina soltanto a sprazzi ha fatto vedere la sua classe in bianconero, e se con Allegri aveva saputo ritagliarsi un ruolo importante risultando decisivo in alcune occasioni, con Sarri non ha convinto. La sua collocazione tattica nel nuovo corso non è riuscita. E così, la partenza sembra l’opzione più probabile.

Il giocatore potrebbe rientrare in qualche scambio e si torna a parlare di un asse con il Barcellona. Ma dalla Spagna ci pensa seriamente anche l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da ‘As’, Simeone è molto interessato a lui. Le sue qualità tecniche e fisiche e la sua duttilità lo renderebbero un profilo ideale per la manovra offensiva dei ‘Colchoneros’. Il ‘Cholo’ vuole portarlo assolutamente al Wanda Metropolitano nella prossima stagione, pista da seguire con grande attenzione nel prossimo futuro.

