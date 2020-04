Calciomercato Juventus, rinnovo in stand-by | Il sostituto da Torino

L’asse Madrid-Torino è sempre stato molto caldo nella storia. Così un “blancos” potrebbe anche non rinnovare con un possibile addio: il sogno arriva da Torino

Il Real Madrid starebbe programmando la prossima stagione a seguito della pandemia Covid-19. Così come gli altri top club europei, anche la società del presidente Florentino Perez potrebbe pensare a qualche cessione eccellenti seguita da acquisti di spessore.

Calciomercato Juventus, dubbio Varane: il sogno è De Ligt

Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.net” il rinnovo del contratto del centrale francese Varane starebbe in stand by. Nonostante il suo attuale legame scadrà nel 2022, il Campione del Mondo nel 2018 potrebbe dire addio se non dovesse trovare un accordo per un prolungamento.

Un altro portale spagnolo “Bernabeu Digital” svela che il sogno per la difesa del Real Madrid potrebbe essere De Ligt, che ha vissuto una stagione tra alti e bassi alla sua prima stagione con la Juventus. Un suo addio sembra impossibile, ma non è mai detta l’ultima parola circa le trattative delle big d’Europa.

Juventus e Real Madrid continuano a lavorare senza sosta in vista del prossimo futuro.

