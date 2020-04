Calciomercato Inter e Juventus, Thomas in Serie A | Via libera dell’Atletico Madrid

Calciomercato Inter e Juventus, Thomas in Serie A | Via libera dell’Atletico...

Arrivano conferme della Spagna, Thomas Partey è pronto a lasciare Madrid: l’Atletico sta cercando il sostituto e la Serie A è pronta ad accoglierlo.

Le strade di Thomas Partey e dell’Atletico Madrid potrebbero dividersi in estate: il centrocampista ghanese è molto ambito sul mercato ed ha una clausola da 50 milioni di euro. Nelle ultime settimane l’Atleti ha provato inutilmente ad intavolare un rinnovo del contratto -attualmente in scadenza nel 2023- con un sostanzioso aumento della clausola rescissoria. Su Partey è vivo l’interesse di club italiani come Juventus ed Inter, che potrebbero arrivare ad un top player ad una cifra relativamente bassa. Dalla Spagna, arrivano conferme sulla cessione del ghanese.

Calciomercato, Thomas Partey pronto per la Serie A | L’Atletico ha il sostituto!

Da Madrid potrebbe arrivare una grande occasione di mercato per la Serie A: Thomas Partey è pronto a lasciare l’Atletico e bastano 50 milioni. Le conferme di un imminente addio arrivano da ‘Mundo Deportivo’: i ‘Colchoneros, infatti, avrebbero già individuato il sostituto. Si tratta di Mady Camara, centrocampista muscolare in forze all’Olympiakos. Il guineano colmerebbe alla perfezione il vuoto lasciato da un’eventuale partenza di Thomas Partey.

Sul centrocampista dell’Atleti, poi, l’interesse più forte sarebbe all’interno del campionato italiano: Juventus e Inter hanno messo gli occhi sul mediano di Simeone e sarebbero pronte ad intraprendere un derby di mercato per lui. La prossima destinazione di Thomas Partey, quindi, potrebbe essere la Serie A. Sia i bianconeri che i nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo importante per il centrocampo e potrebbero decidere di pagare la clausola all’Atletico Madrid.

I club italiani sono avvisati: Thomas Partey potrebbe essere ufficialmente sul mercato, l’Atletico ha già trovato il sostituto.

RM

