Inter, Icardi vola in Premier | Lo scambio che mette KO la Juve

Il Chelsea potrebbe essere una nuova opzione nel prossimo calciomercato per il futuro di Icardi. Nell’affare con l’Inter rientrerebbe Jorginho, possibile erede di Brozovic in mediana

Si preannuncia una nuova telenovela sul fronte Mauro Icardi anche questa estate. Rimane un rebus il futuro dell’attaccante argentino, che il Paris Saint-Germain può riscattare per 70 milioni di euro dall’Inter a fine stagione. Il club francese valuta la conferma del giocatore, che però sarebbe scettico su un’eventuale permanenza a Parigi.

Il desiderio di Icardi resta quello di tornare in Italia, anche se un ritorno in pianta stabile all’Inter sembra comunque da scartare dopo le ultime indiscrezioni che parlavano di una possibile apertura della società per ‘Maurito’. L’ex capitano rimane fuori dal progetto interista e di Antonio Conte, con l’Ad Marotta che punta a monetizzare dall’addio del giocatore per poi finanziare il mercato in entrata.

Calciomercato Inter, Icardi al Chelsea: idea Jorginho per Conte

La Juventus in primis, oltre al Napoli, restano in Italia le pretendenti più accreditate al cartellino di Icardi, con il club bianconero che potrebbe riprovare l’assalto all’attaccante, per il quale sarebbe decisamente meno complessa una trattativa da imbastire con il PSG. Per Icardi può però farsi largo anche l’ipotesi Premier League e in particolare la pista che porta al Chelsea. I ‘Blues’ sono alla ricerca di un centravanti per rinforzare il pacchetto offensivo di Lampard, con Icardi che potrebbe fare al caso del manager dei londinesi. L’Inter sfrutterebbe l’argentino come carta per arrivare a Jorginho, uno dei nomi sulla lista di Conte in regia in caso di partenza di Brozovic, oggetto dei desideri del Liverpool.

Il cartellino di Jorginho oltre ad un conguaglio intorno ai 10 milioni di euro darebbe il via libera al trasferimento a Londra di Icardi, con l’Inter che allo stesso tempo anticiperebbe la rivale Juventus, che guarda all’ex Napoli come uno degli obiettivi in mediana con l’addio di Pjanic.

G.M.