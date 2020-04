Calciomercato, colpo per Juventus e Milan | Le ultime dalla Spagna

Il calciomercato di Juventus e Milan potrebbe intrecciarsi, con gli occhi puntati in casa Real Madrid: ecco cosa sta succedendo

In attesa di conoscere quello che sarà il futuro del campionato 2019/20, con la possibilità di tornare in campo tra fine maggio ed inizio giugno, il focus delle dirigenze resta il prossimo mercato. Un calciomercato che potrebbe vedere grandi protagoniste Milan e Juventus, particolarmente interessate ai movimenti in casa Real Madrid.

Calciomercato Milan e Juventus, colpo in attacco: che intreccio col Real!

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Donbalon’, il Real Madrid sarebbe pronto a fare sul serio per Moussa Dembele. Un messaggio chiaro quello lanciato dal tecnico delle ‘Merengues’ Zinedine Zidane che vuole un rinforzo di spessore, giovane e che possa affiancare e all’occorrenza sostituire il 32enne Benzema. Dembele, valutato intorno ai 45 milioni dal Lione dell’istrionico Aulas, è stato più volte accostato alla Juventus negli ultimi mesi. Occhio anche a Chelsea e Manchester United che sono alla finestra per la punta francese che, tuttavia, ha messo il Real in cima alla lista delle sue preferenze.

In tal senso, in casa Real Madrid, è evidente e secca la bocciatura sia per Mariano Diaz, che potrebbe però restare, sia per Jovic. L’ex Eintracht è però destinato a salutare, avendo deluso quasi totalmente le aspettative di Florentino Perez. Arrivato per 60 milioni un anno fa, c’è grande rassegnazione in casa Real sull’incassare una cifra decisamente inferiore per il suo cartellino la prossima estate.

Il Milan in tal senso ci sta lavorando, considerando Jovic uno dei papabili sostituti di Ibrahimovic, dato ormai in partenza. Maldini e Gazidis potrebbero quindi riallacciare i rapporti con la ‘Casa Blanca’ e, dopo il colpaccio Theo Hernandez, puntare forte su Jovic.

S.C