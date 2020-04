Juventus, che attacco in diretta | ‘Sono dilettanti!”

Dopo il tam-tam, fra conferme e smentite, sulla positività di Dybala al ‘Coronavirus’ arriva l’attacco alla Juventus: “Gestione da commediante”.

Sono giornate concitate in casa Juventus, ieri dalla Spagna è trapelata una pessima notizia: Dybala non sarebbe ancora guarito dal ‘Coronavirus’ dopo 39 giorni dalla sua prima positività. La smentita nella giornata di oggi non è arrivata dalla società piemontese, ma dalla fidanzata della ‘Joya’ -la showgirl Oriana Sabatini- che, ai microfoni di ‘Canal 9’, ha dichiarato: “Non è vero che Paulo è ancora positivo. Dobbiamo aspettare il responso degli ultimi test”.

Juventus, Damascelli attacca | “Gestione da commediante su Dybala”

Dopo le dichiarazioni di lady-Dybala, arriva l’attacco alla Juventus da parte di Tony Damascelli che, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha commentato: “Gestione da commediante. La comunicazione è stata affidata alla compagna dell’attaccante”. Una stoccata in piena regola, quella del giornalista alla società piemontese. Intorno alla positività di Dybala al ‘Coronavirus’ si è scatenato, infatti, un caso mediatico non indifferente.

La Juventus, che negli anni si è sempre distinta per gli interventi puntuali a livello di comunicazione, è sembrata un po’ troppo immobile sulla vicenda. La nota più positiva riguarda certamente le condizioni di salute del numero ’10’ bianconero, che non sono minimamente preoccupanti e fanno preludere ad una guarigione totale.

La vicenda relativa alla positività di Dybala ha scatenato il caos e la Juventus si è presa l’attacco di Damascelli: “Gestione da commediante”.

RM

