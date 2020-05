Calciomercato Serie A, concorrenza per le italiane | spunta il club francese

I club di Serie A avrebbero fiutato un affare in Bundesliga: sulle tracce del calciatore tedesco subentra anche una squadra francese

Le squadre di Serie A hanno finalmente ripreso ad allenarsi, in attesa di ritornare in campo per terminare la stagione. Nel frattempo, si inizia già a pensare alla finestra estiva di calciomercato. Alcuni club italiani avrebbero messo gli occhi su un calciatore in uscita dalla Bundesliga. Spunta una squadra francese sull’obbiettivo delle società italiane.

Calciomercato, non solo i club di Serie A su Gotze: spunta anche il Nizza

In Serie A, oltre a pianificare il ritorno in campo per terminare la stagione, le squadre iniziano a delineare i piani di mercato. Ben tre società italiane sembrerebbero aver messo nel mirino l’attaccante del Borussia Dortmund, Mario Gotze. Il calciatore classe 1992, vedrà scadere il proprio contratto con il club tedesco a fine giugno e potrebbe così partire a parametro zero. Inter, Milan e Roma avrebbero così fiutato l’affare, iniziando a mettere gli occhi sul tedesco.

Ma, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, anche il Nizza avrebbe puntato il mirino sull’attaccante campione del mondo nel 2014 con la Germania. Infatti il club francese, appena rilevato dal gruppo INEOS, vorrebbe mettere a segno il primo grande colpo della nuova gestione, acquistando proprio Gotze. Una rivale sul mercato per le società italiane che potrebbe rivelarsi molto potente, vista la alta disponibilità economica attuale dei nuovi proprietari della squadra francese, che ha appena concluso il campionato di Ligue 1 al quinto posto.

