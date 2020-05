Calciomercato Inter, sorpasso dalla Serie A | L’obiettivo si allontana

L’Inter va a caccia di rinforzi per la prossima estate, ma un obiettivo potrebbe presto sfumare. Beffa dal club di Serie A!

L’Inter continua a monitorare la situazione dei suoi obiettivi di mercato e cerca colpi importanti per crescere notevolmente. La società nerazzurri è soddisfatta della stagione disputata fin qui, per questo vuole continuare a lavorare perché sa che con l’aggiunta di qualche elemento di spessore la rosa può arrivare a competere per provare a vincere un trofeo che manca da circa nove anni.

Per la ‘Beneamata’ ci sono tanti nomi seguiti per le prossime sessioni di calciomercato e Beppe Marotta lavora ormai da diversi mesi per programmare l’Inter del futuro. Tra i calciatori cercati ci sono anche dei difensori più adatti al 3-5-2 utilizzato da Antonio Conte, visto che in questi mesi c’è stata qualche difficoltà in tal senso.

Calciomercato Inter, sorpasso della Lazio per Kumbulla

Un calciatore finito nel mirino dei nerazzurri è Marash Kumbulla, al quale l’Inter sta dando la caccia da ormai diversi mesi. Il difensore classe 2000 ha impressionato tutti in questa stagione con l’Hellas Verona e ha attirato le attenzioni di diverse squadre di Serie A oltre a qualche club di Premier League.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei passi importanti in avanti da parte della Lazio, che va a caccia dello scatto decisivo per assicurarsi le prestazioni del calciatore albanese. È ancora presto, però, per definire la trattativa chiusa: il club biancoceleste ritiene eccessiva la richiesta di 30 milioni di euro da parte dell’Hellas Verona.

L’Inter sembrerebbe più indietro, ma la società resta vigile e non è da escludere in ritorno di fiamma nelle prossime settimane.

