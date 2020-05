Calciomercato, riscatto Icardi | Offerta Psg e richiesta Inter

L’Inter studia le mosse per il prossimo calciomercato e attende di conoscere gli sviluppi della situazione di Icardi. C’è l’offerta del PSG!

Sono giornate molto calde per l’Inter, che sfrutta queste lunghe settimane di sosta a causa dell’emergenza coronavirus per programmare il futuro della società. Nel complesso la compagine nerazzurra ha vissuto una buona stagione fin qui e in caso di ripresa del campionato può ancora dire la sua, soprattutto in Coppa Italia ed Europa League.

La dirigenza però non vuole fermarsi e vuole raggiungere obiettivi ancor più importanti nelle prossime annate, provando a ridurre il gap con le big d’Europa. Sarà fondamentale il prossimo calciomercato, visto che la rosa costruita l’estate scorsa potrebbe essere rivoluzionata con dei movimenti importanti.

Calciomercato Inter, no dei nerazzurri alla prima offerta del PSG per Icardi

Una trattativa che potrebbe essere decisiva per il futuro dei nerazzurri è quella che riguarda Mauro Icardi. L’argentino si è trasferito a Parigi la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro e in questi giorni i francesi starebbero pensando alle prime offerte per ottenere uno sconto.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i parigini vorrebbero confermare Icardi pagando 50 milioni di euro più 10 di bonus. L’Inter però avrebbe già fatto sapere di non prendere in considerazione una proposta simile, soprattutto perché il bonus prevederebbe situazioni dubbie e non facili da raggiungere.

La società nerazzurra potrebbe accettare di effettuare uno sconto per via dell’emergenza coronavirus, ma la cifra dovrebbe essere comunque più alta di quella pensata dai francesi.

