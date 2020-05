Calciomercato Inter, occasione in saldo: c’è la cifra

Calciomercato Inter, occasione a basso costo per i nerazzurri: Marotta rimette nel mirino un vecchio obiettivo del club

Strategie di mercato in corso per l’Inter. I nerazzurri giocano su più tavoli per rinforzarsi nella prossima stagione. Conte chiede innesti di alto livello per competere per lo scudetto, Marotta vuole accontentarlo, magari cercando di operare con oculatezza. Le spese dovranno essere contenute, l’emergenza coronavirus con la crisi economica si farà sentire per tutti. E bisogna scandagliare con attenzione il mercato alla ricerca di opportunità.

Calciomercato Inter, ecco il prezzo per Acuna

Marotta del resto è un maestro nel mettere a segno colpi a basso costo. E potrebbe tornare nel suo radar un vecchio obiettivo del passato. Sulla fascia sinistra, si torna a pensare ad Acuna, laterale argentino dello Sporting. Il giocatore, in Serie A, è anche nel mirino del Napoli.

Secondo ‘A Bola’, il club lusitano avrebbe abbassato notevolmente le richieste per i suoi giocatori in vendita. In particolare, il cartellino di Acuna sarebbe valutato intorno ai 15 milioni di euro. Considerando che si parla di un giocatore di grande esperienza internazionale, può essere un’occasione da cogliere al volo. Scende anche il prezzo di Coates, difensore centrale che sta seguendo la Lazio e che potrebbe partire per appena 8 milioni di euro.

