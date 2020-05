Calciomercato Juventus ed Inter, sfuma l’obiettivo in porta | Arriva il rinnovo

Juventus ed Inter starebbero pensando allo stesso obiettivo per la porta: il giocatore però sembrerebbe vicinissimo al rinnovo con l’attuale club

Ennesimo derby d’Italia tra Juventus ed Inter in chiave per mercato, che vorrebbero assicurarsi il futuro tra i pali. Entrambe le squadre sembrerebbero aver messo nel mirino un portiere di caratura internazionale. Per le due big italiane però l’obiettivo potrebbe sfumare. Vicino il rinnovo con l’attuale squadra per il portiere osservato da Fabio Paratici e Beppe Marotta.

Calciomercato Juventus ed Inter, sfuma Ter Stergen: rinnovo in arrivo con il Barcellona

Quella tra Juventus ed Inter è una sfida infinita. Anche fuori dal campo le due squadre continuano a darsi battaglia, questa volta in chiave mercato. Infatti le due big italiane avrebbero messo gli occhi sul portiere del Barcellona, Marc-Andre Ter Stegen, che nell’ultimo periodo ha avuto qualche problema con la società blaugrana. Però, secondo quanto riportato da ‘Sport’, la trattativa per il rinnovo del portiere tedesco con la società spagnola si sarebbe sbloccata.

Infatti, il prolungamento dell’estremo difensore sembrerebbe davvero molto vicino. L’accordo, si sarebbe raggiunto estendendo il contratto fino al 2025, con un cospicuo aumento di salario che lo porterebbe ad essere uno dei calciatori più pagati della rosa catalana. A sbloccare la trattativa, sembrerebbe essere stato il progetto presentato al portiere da parte del Barcellona, che punterebbe a tornare a vincere in Europa nell’immediato futuro. Obiettivo dunque che sfuma per Fabio Paratici e Beppe Marotta, che dovranno puntare altrove per trovare gli eredi dei rispettivi portieri, Wojciech szczesny e Samir Handanovic.

