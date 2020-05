Calciomercato Juventus, salta la trattativa | Vola in Premier

La Juventus continua a cercare rinforzi per le fasce difensive: due obiettivi però, potrebbero scegliere altre destinazioni

Il lavoro della Juventus per assicurarsi nuovi innesti di valore non si ferma mai. Continua la trattativa con il Barcellona, in cui sarebbero inseriti molti giocatori importanti, tra cui un obiettivo nella lista di Fabio Paratici per la fase difensiva. I bianconeri però, potrebbero essere beffati da uno scambio tra il club catalano ed un club di Premier League.

Calciomercato Juventus, beffa sulla fascia: Semedo ha scelto la prossima destinazione

Tra Juventus e Barcellona continua ad esserci un asse caldissimo di mercato. Le due società continuano a trattare mettendo sul piatto alcune pedine importanti delle due squadre, destinate ormai a partire. Nella lista dei giocatori del club catalano inseriti nella trattativa con i bianconeri, ci sarebbe anche Nelson Semedo, che sembrerebbe avere le idee chiare. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, la priorità per il futuro del portoghese sarebbe il Manchester City.

Così, tra la società spagnola e quella inglese potrebbe aprirsi uno scambio che porterebbe il terzino blaugrana ad approdare alla corte di Pep Guardiola, che metterebbe sul piatto Joao Cancelo, giocatore che nella sua prima esperienza in Premier League non è riuscito a rendere al meglio. Se dovesse concretizzarsi questa pista, la trattativa tra la Juventus ed il club catalano rischierebbe di saltare, costringendo il Barcellona ad inserire una nuova pedina di scambio per i bianconeri.

