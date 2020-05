Calciomercato, futuro Zaniolo e Pellegrini | La strategia di Petrachi

La Roma sta lavorando in vista della prossima stagione. Zaniolo e Pellegrini potrebbero essere ceduti in estate: ecco il lavoro del club giallorosso

La Roma sta prendendo forma in vista della prossima stagione. Così il ds Petrachi è tornato a lavorare a Trigoria per evitare così le possibili cessioni di Zaniolo o Pellegrini per le eventuali plusvalenze. Così dal primo giugno al 31 agosto si possono trovare pre-accordi in attesa della ripresa del campionato. Come svelato da “Il Tempo” i cartellini di Zaniolo e Pellegrini saranno iscritti a bilancio rispettivamente per 4.2 e 5.2 milioni di euro: i due top player giallorossi potrebbero esser venduti per sistemare ovviamente il bilancio del club capitolino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Scambio ‘due per uno’

Calciomercato, le cessioni di Petrachi

Così per una possibile cessione ci sarebbero anche altri profili della Roma, come Under, Kluivert, Schick, Florenzi, Nzonzi, Pastore, Perotti e Juan Jesus. Operativo insieme al ds Petrachi ci sarà ancora Franco Baldini, presente fino a quando ci sarà la gestione Pallotta. E così Under e Kluivert potrebbe pensare anche alla Premier con il forte interessamento dell’Arsenal, mentre altri club inglesi sarebbero sulle tracce di Schick, visto che non è così certo il riscatto del Lipsia. Tutto dipenderà dalla qualificazione o meno dalla Champions League: l’offerta per l’attaccante ceco potrebbe aggirarsi intorno ai 29 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Inter beffata | Accordo raggiunto!

Serie A, parla Spadafora: l’annuncio sulla ripresa

Calciomercato Milan, pronta l’offerta | Scambio più soldi per il big!