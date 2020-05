Calciomercato Inter, affare fatto | Annuncio in arrivo!

Una trattativa che è ormai data per conclusa: il calciomercato estivo dell’Inter si apre con il maxi affare. L’annuncio nelle prossime ore

Il possibile ritorno in campo per completare la stagione 2019/20 non frena i piani di mercato del club nerazzurro. Un calciomercato estivo che vedrà un inizio col botto in casa Inter, visto che uno dei grandi affari ventilato negli ultimi mesi è praticamente chiuso. Cifre e dettagli: Marotta chiude la trattativa.

LEGGI ANCHE >>>Brescia, caso Balotelli | Parla il fratello di ‘Super Mario’

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Serie A, l’agente allo scoperto | C’è l’annuncio!

Calciomercato Inter, è fatta per il riscatto: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘DonBalon’, sarebbe ormai alle battute finali la trattativa tra Inter e Psg per Mauro Icardi. La punta di scuola Barcellona resterà dunque sotto la Tour Eiffel, dopo mesi in cui ha spodestato Cavani dall’attacco dei parigini conquistando tutti a suon di gol. La cifra dovrebbe essere quella pattuita al momento del prestito lo scorso anno, circa 65 milioni, che il ds del Psg Leonardo avrebbe deciso di sborsare per acquistare il cartellino dell’ex capitano dell’Inter.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il portale riporta inoltre un retroscena inedito che coinvolge il Real Madrid, nella corsa a Icardi. Florentino Perez sarebbe rimasto colpito dal rendimento del bomber ex Sampdoria e avrebbe pensato concretamente ad un affondo la prossima estate. Il patron dei ‘Blancos’ ha dovuto però fare i conti con Zidane che non intende puntare su altri giocatori per il ruolo di punta nell’attacco del Real Madrid 2020/21. Ecco perchè Icardi, fiutando la possibilità di approdare in Liga, ha atteso pazientemente la mossa definitiva del Real.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Brozovic nel mirino | Doppia offerta

Il classe 1993 ha così deciso di prolungare la sua permanenza a Parigi, dove in 31 presenze complessive ha segnato 20 reti e firmato 4 assist. L’Inter e Icardi sono vicini all’addio definitivo: il futuro di Maurito si chiama, ancora, Psg.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, “Lautaro resta” | Annuncio del grande ex

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, conferme sul grande ritorno | C’è il via libera!

S.C