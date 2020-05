Calciomercato Inter, “Lautaro resta” | Annuncio del grande ex

Lautaro Martinez potrebbe restare all’Inter. Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo il Barcellona: il nuovo annuncio sul suo futuro

Il futuro di Lautaro Martinez è sempre molto incerto. Dalla possibile cessione dell’attaccante argentino con il Barcellona sempre molto forte su di lui alla permanenza in maglia nerazzurra. Tutto sarà deciso nelle prossime settimane in attesa del ritorno in campo, che potrebbe arrivare a fine giugno.

Calciomercato Inter, il futuro di Lautaro

Così è tornato a parlare della situazione dell’attaccante argentino anche la leggenda dell’Inter Ivan Zamorano, che ha svelato ai microfoni di TUDN: “Il Barcellona non può acquistare Lautaro per alcuni problemi economico. Garantisco io, resta con la squadra nerazzurra”.

Poi l’ex attaccante cileno ha svelato il suo pensiero sul possibile arrivo di Edinson Cavani: “Ha un’esperienza enorme in club diversi, ma il suo arrivo con c’entra con la cessione di Lautaro. Il Matador può essere un’alternativa ai titolari. Poi ci sono diverse voci, come quella che vedrebbe Sanchez che ritornerà al Manchester United e così l’ex Napoli potrebbe prendere il suo posto”.

