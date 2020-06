Calciomercato, sinergia rinnovata col Real | Tentativo per l’attaccante

Il Napoli vorrebbe rinnovare il sodalizio di mercato con il Real Madrid che ha dato tante soddisfazioni al ‘San Paolo’: pronta l’offerta per l’attaccante.

Una delle operazioni di mercato che hanno avuto il maggiore impatto a lunga gittata negli ultimi anni, per quanto riguarda la Serie A, è stata quella fra il Napoli ed il Real Madrid nel 2013. In quell’occasione Aurelio De Laurentiis è riuscito a portare sotto al Vesuvio ben tre talenti delle ‘Merengues’: Raul Albiol, Callejon e Gonzalo Higuain. Tre giocatori che hanno fatto la storia del Napoli e, soprattutto l’argentino, del calcio italiano. Il club partenopeo questa estate potrebbe provare a rinnovare il sodalizio con il Real Madrid: l’obiettivo è l’attaccante.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Paratici bloccato | Il Barcellona fissa il prezzo

Calciomercato Napoli, occhi su Lucas Vazquez | Operazione da 15 milioni

Come riferito da ‘TodoFichajes’, il Napoli avrebbe già chiesto informazioni al Real Madrid per Lucas Vazquez. Il club iberico per il 28enne spagnolo potrebbe chiedere una cifra che si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro. Un obiettivo raggiungibile da parte di De Laurentiis, che potrebbe regalare a Gattuso una nuova freccia per il reparto offensivo. Lucas Vazquez è un jolly offensivo, capace di ricoprire diversi ruoli sulla trequarti, ma utilizzabile anche come esterno d’attacco o seconda punta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro Nainggolan | La rivelazione del presidente

A 28 anni, lo spagnolo sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid: club con cui è cresciuto e di cui veste la ‘camiseta’ da quando era un bambino. Considerato il successo ottenuto dai giocatori usciti dal Real Madrid al ‘San Paolo’, Vazquez potrebbe accettare la destinazione Napoli. Nel club campano troverebbe un allenatore voglioso di successi e che gioca un calcio propositivo, che ne esalterebbe le qualità. Inoltre passerebbe da uno status di riserva di lusso a quello di protagonista: un cambiamento che potrebbe ingolosire lo spagnolo.

Il Napoli vuole rinnovare il legame con il Real Madrid: in attacco l’obiettivo sembra essere Lucas Vazquez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Assalto dalla Premier

Champions League, cambia tutto | Scenario inedito per la finale

Calciomercato Inter, erede Lautaro | Conte lo rivuole!