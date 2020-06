Calciomercato Juventus, addio ad un passo | C’è l’accordo

Calciomercato Juventus, partenza sempre più vicina per un big della formazione bianconera: la società e il giocatore hanno trovato un’intesa

Il calciomercato della Juventus si baserà su diverse operazioni, in entrata e in uscita. Il CFO Paratici è consapevole della necessità di rinforzare e ringiovanire la rosa, anche per questo sta provando a imbastire numerosi affari con congruo anticipo. Nel suo mirino vari scambi da effettuare con club italiani ed esteri, quello che è certo è che ci sarà più di qualche addio pesante in squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, asse Juve-Roma | Annuncio di Petrachi sugli scambi

Calciomercato Juventus, addio Higuain: c’è l’accordo

Tra i giocatori con la valigia, c’è Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2021, difficile se non impossibile trovare un accordo per il rinnovo. Per non perdere il giocatore a zero, servirà cederlo nel corso della prossima sessione di mercato. La Juventus intenderebbe ricavarne circa 18 milioni di euro, vale a dire il costo per il quale il ‘Pipita’ grava ancora sul bilancio societario. Ma appare piuttosto difficile alle condizioni attuali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fumata nera | ‘Lo scambio non si fa’

Stando a ‘Sky Sport’, le parti avrebbero deciso di rimandare il summit decisivo alla fine della stagione, con ancora le tre competizioni da giocare fino in fondo. Ma il futuro di Higuain appare comunque lontano da Torino. Infatti, la Juventus si sarebbe dichiarata disposta ad agevolare il trasferimento del bomber al River Plate, squadra con cui ha esordito nel calcio che conta. Il passaggio ai ‘Milionarios’ sarebbe economicamente impossibile alle cifre chieste dalla Juve, che dunque rinuncerebbe a qualcosa pur di risolvere un dossier di mercato diventato particolarmente scomodo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘tradimento’ Raiola | Può sfumare il bomber

Juventus, Paratici provoca il PSG | Pjanic e conguaglio per l’incedibile