Calciomercato Milan, Gazidis scatenato | Un altro colpo dalla Francia

Milan scatenato sul mercato: dalla Francia non arriva solamente Kululu, ma i rossoneri potrebbero riuscire a strappare un talento del PSG.

Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia di ieri sera, il Milan è già proiettato nel futuro. Il piano di Gazidis di costruire una squadre giovane e di grande prospettiva è già passato all’azione. Nella giornata di oggi, infatti, i rossoneri hanno messo le mani su Kalulu: terzino classe 2000 del Lione. Ma i colpi del Milan potrebbero non essere finiti qui: il ‘Diavolo’ sembra essere pronto a ripetersi in Francia. Dopo Kalulu, il club meneghino starebbe per strappare un grande talento al PSG.

Calciomercato Milan, Kouassi lascia il PSG | Rossoneri in pole position!

Il Milan è letteralmente scatenato sul mercato: secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, Tanguy Kouassi non rinnoverà con il PSG e lascerà la Francia a fine stagione. I rossoneri sembrerebbero essere in vantaggio sul difensore classe 2002: uno dei talenti più desiderati d’Europa. Il progetto di un Milan giovane e ambizioso, probabilmente targato Rangnick, potrebbe essere decisivo per convincere il difensore francese a scegliere il capoluogo lombardo come prossima destinazione.

La Serie A potrebbe abbracciare un altro grande talento nella prossima stagione: Kouassi lascerà il PSG e potrebbe cedere alle lusinghe del Milan. Nonostante i soli 18 anni, quest’anno il difensore francese ha giocato 13 partite con il club parigino, a dimostrazione che il talento non ha età. Il suo è un profilo che sposa pienamente la rivoluzione ‘verde’ disegnata da Gazidis: giovane, talentuoso e, soprattuto, economico. Non rinnovando il contratto con i campioni di Francia, infatti, Kouassi potrà accasarsi a parametro zero dove meglio crede.

Il Milan potrebbe non fermarsi a Kalulu e piazzare un secondo colpo in Francia: Tanguy Kouassi lascerà il PSG a fine stagione, Gazidis lo vuole.

