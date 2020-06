Calciomercato Milan, colpo stellare | Big del Barcellona nel mirino

Il Milan programma un calciomercato estivo esplosivo e pensa al super colpo dal Barcellona: i rossoneri si fanno avanti e preparano l’offerta

La squadra di Stefano Pioli si appresta a tornare in campo per la ripresa della Serie A, dopo l’emergenza Coronavirus. Tra campo e calciomercato, in casa Milan spunta una clamorosa opzione per i colpi in entrata. La dirigenza del ‘Diavolo’ starebbe infatti sondando il terreno per l’arrivo di un top player dalla Spagna. Occhi in casa Barcellona, Gazidis prepara l’offerta per il pilastro di Setien.

Una possibilità clamorosa che, secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Il Barcellona e Pique potrebbero dirsi addio, nonostante la scadenza dello spagnolo fissata al giugno 2022. Le porte della Serie A potrebbero quindi aprirsi, a sorpresa, per il centrale del Barcellona che a 33 anni non disdegnerebbe un’ultima avventura altrove. Il Milan ci sta pensando e si sarebbe fatto avanti per il nazionale spagnolo, considerato uno dei possibili perni della futura squadra rossonera, insieme a Donnarumma, Romagnoli, Hernandez, Bennacer e Leao.

Pique dunque può essere il colpo a sorpresa del club di Elliott, pronto a vivere l’ennesima rivoluzione estiva. Nonostante le dichiarazioni riprese da ‘Mundo Deportivo’ in cui si diceva convinto di chiudere la carriera al Barcellona, Pique può dire addio. Il Milan sogna il classe 1987 per la difesa 2020/21.

In questa stagione Pique ha dimostrato di essere uno dei perni di Quique Setien, collezionando per 36 presenze con la maglia del club catalano (3184′) ed 1 rete all’attivo.

