Calciomercato Inter, svolta Perisic | La proposta del Bayern

In casa Inter tiene banco il caso Perisic, con il futuro dell’esterno croato che non è stato ancora deciso: arriva l’indiscrezione dalla Germania

Pochi minuti e l’Inter di Conte tornerà in campo per la sfida con il Parma. Dopo il passo falso contro il Sassuolo, i nerazzurri sono chiamati ad una risposta di spessore per dare una scossa alla classifica. Dal campo al calciomercato, da valutare quello che sarà il futuro di Ivan Perisic in vista del 2020/21. Il croato, in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco, non sa ancora dove giocherà.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte non molla | Nuovo tentativo per l’attaccante!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cessione Nainggolan | Scambio a titolo definitivo

Calciomercato Inter, enigma Perisic: c’è la richiesta

Sembrava tutto fatto ed invece rischia seriamente di sfumate. L’affare Perisic-Bayern Monaco vive uno standby preoccupante, con il croato che al momento non conosce ancora il suo futuro. Il lockdown e la crisi economica avrebbe spinto il club bavarese a rivalutare l’affare. Secondo quanto riportato dal portale tedesco ‘Bild’, la dirigenza del Bayern sarebbe restia a pagare i 20 milioni pattuiti dodici mesi fa con il club di Zhang.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI

Ecco che la richiesta sarebbe quella di un forte sconto per acquisire a titolo definitivo le prestazioni dell’esterno croato. Nodo dell’operazione è l’ingaggio percepito in Germania da Perisic, tra i più ricchi della Bundesliga: circa 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, è fatta per Hakimi | Ecco quando le visite mediche

Situazione in divenire: l’Inter a caccia di una soluzione per la ‘grana’ Perisic

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, centrocampista dalla Premier | Concorrenza europea

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘clasico’ per Lautaro | Scambio più soldi dal Real