Calciomercato, colpo a zero | Contatti in Lazio-Milan

Il calciomercato estivo vedrà scaldarsi l’asse Lazio-Milan per un colpo a costo zero: contatti in corso tra le due società

Lazio e Milan continuano a incrociarsi, tra campo e calciomercato, con il club di Lotito che ha probabilmente detto addio in modo definitivo al treno scudetto. Ecco dunque che la società biancoceleste e quella rossonera sarebbero in continuo contatto per portare a termine un’operazione in vista della prossima stagione. Colpo a zero sull’asse Lazio-Milan.

Calciomercato Lazio-Milan, contatti in corso

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese ‘Tuttosport‘, l’ultima sfida di campionato tra Lazio e Milan sarebbe stata l’occasione per parlare di Giacomo Bonaventura. Il polivalente centrocampista ex Atalanta saluterà a parametro zero la compagine di Pioli, con la Lazio in primissima fila pronta ad accoglierlo.

Proprio il match dell’Olimpico avrebbe dato modo ai club di discutere del futuro di Bonaventura che dopo sei stagioni lascerà Milanello. Pressing importante del club di Lotito, pronto a puntare e rilanciare il talento classe 1989 falcidiato dagli infortuni negli ultimi mesi.

Il Milan dunque si prepara a salutare ‘Jack’: il suo futuro potrebbe essere nella Capitale, sponda biancoceleste.

