Calciomercato Milan, idea scambio in attacco | Raiola in regia

Il Milan prosegue la caccia ai rinforzi per il calciomercato estivo: contatti con Raiola, intriga lo scambio in attacco

Il convincente 2-0 alla Roma porta la squadra rossonera ad una rassicurante posizione di classifica. Un posto in Europa League per il prossimo anno pare alla portata dei rossoneri che iniziano già a guardarsi intorno in vista della riapertura del calciomercato. In tal senso, diversi i discorsi affrontati dalla dirigenza rossonera con Mino Raiola agente, tra gli altri, di Donnarumma e Bonaventura.

Calciomercato Milan, chance in prestito: garantisce Raiola

Il Milan sta lavorando da mesi al rinnovo di Gigio Donnarumma, più volte accostato a diversi top club europei. Con Raiola però l’asse potrebbe allargarsi e comprendere altri suoi assistiti. Il club di via Aldo Rossi potrebbe chiedere ‘aiuto’ al potente procuratore per piazzare, magari in prestito, Rafael Leao. Il portoghese ha in larga parte deluso le aspettative e potrebbe quindi rientrare in un affare targato Raiola.

Affare che prenderebbe l’aspetto di uno scambio di prestiti. Nel mirino c’è Marcus Thuram, attaccante in forza al Borussia Monchengldbach e valutato ben oltre i 20 milioni dai tedeschi. Ecco perchè il nome caldo potrebbe essere ancora una volta quello di Moise Kean che negli ultimi mesi sta vivendo un’esperienza abbastanza tormentata in Premier League.

Non è quindi da escludere che Kean possa arrivare in prestito a Milanello con Leao alla corte del grande ex rossonero, Carlo Ancelotti.

