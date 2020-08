Calciomercato Inter, affare shock | C’è dentro anche Godin!

Il calciomercato dell’Inter può vedere il maxi affare nelle prossime settimane: il colpo arriva grazie a Godin

Dopo il 2-0 rifilato al Getafe negli ottavi di Europa League, in casa Inter a tenere banco è il calciomercato. I nerazzurri starebbero pensando ad un maxi affare in Serie A che vedrebbe la partenza di Diego Godin: l’uruguagio, e non solo, per arrivare al colpo richiesto da Antonio Conte.

Calciomercato Inter, maxi scambio in Serie A: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘, l’Inter avrebbe in mente un super scambio in Serie A. Occhi in casa Cagliari con Alessio Cragno da tempo nel mirino di Marotta. Per il portiere, valutato 25 milioni di euro, i nerazzurri metterebbero sul piatto 12 milioni di euro più il cartellino di Radja Nainggolan.

Niente prestito per il belga che avrebbe già un accordo, al ribasso, per il suo ricco stipendio. Da 4 a 3 milioni di euro per proseguire l’avventura in Sardegna, con la società di Steven Zhang che per abbassare ulteriormente il conguaglio cash avrebbe in mente di inserire anche Diego Godin nell’affare.

Difficile che l’ex Atletico sbarchi a Cagliari, soprattutto per il suo pesante ingaggio da 6 milioni a stagione, bonus compresi.

