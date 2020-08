Calciomercato Inter, sfuma il ritorno | Il calciatore vuole la Premier!

Si allontana il ritorno di un calciatore accostato all’Inter nelle ultime settimane. Arrivano offerte dalla Cina ma vuole la Premier!

È stata una stagione positiva fin qui per l’Inter, che dopo un periodo negativo ha chiuso bene la Serie A attraverso il raggiungimento del secondo posto battendo sia Napoli che Atalanta nelle ultime due giornate. Anche l’esordio post-lockdown in Europa League è andato bene ieri sera con il 2-0 ai danni del Getafe.

La compagine nerazzurra vuole lasciare il segno in questa annata e per farlo ha bisogno di sorprendere in Europa e chiudere con la conquista di un titolo, che per la ‘Beneamata’ manca ormai da quasi dieci anni. Il prossimo appuntamento è previsto lunedì contro la vincente di Rangers–Bayer Leverkusen, con i tedeschi che partono dal vantaggio di 3-1 dell’andata.

Calciomercato Inter, Rafinha non torna: vuole la Premier e riceve offerte dalla Cina

Mentre la squadra è concentrata sul campo per chiudere nel migliore dei modi la stagione, la società continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa per il futuro. Intanto sembrerebbe sfumare un nome accostato all’Inter nelle scorse settimane.

Secondo quanto riportato da Sport.es, Rafinha Alcantara sarebbe pronto a lasciare il Barcellona e vorrebbe approdare in Premier League, dove sulle sue tracce ci sarebbero Wolverhampton ed Everton. Intanto arriva anche un’offerta da 16 milioni di euro per il cartellino dallo Shanghai Shenhua.

Dopo il Celta Vigo, dunque, Rafinha si prepara a lasciare la Spagna ma non per la Serie A: la sua prossima destinazione potrebbe essere in Cina o Inghilterra.

