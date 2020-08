Calciomercato Juventus, sostituto Sarri | Spuntano due nomi shock

Sono ore di riflessione per la Juventus, che valuta anche il ribaltone in panchina. Spuntano due nuovi nomi a sorpresa per il post Sarri

La Juventus si è messa subito al lavoro e sta valutando possibili soluzioni per rialzarsi dopo due stagioni negative in Champions League. Il futuro di Maurizio Sarri è sempre più in bilico e le prossime ore saranno decisive: non è escluso un ribaltone e dalla Spagna spuntano due possibili nomi per sostituirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio folle | Due big più cash per il sogno di Conte

Secondo Fichajes.com, infatti, nel mirino della società potrebbero esserci anche Laurent Blanc e Roberto De Zerbi. Il primo non allena da molto tempo è capace di guidare un progetto ambizioso, mentre il secondo rappresenterebbe una scommessa rischiosa ma che si adatta a ciò che probabilmente vorrebbe Andrea Agnelli, un allenatore in grado di far giocare bene la sua squadra.

De Zerbi è cresciuto tanto negli ultimi anni e ha sempre avuto delle idee innovative che hanno portato anche a delle lezioni con il Barcellona.