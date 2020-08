Calciomercato, assalto a Skriniar | Scambio in Serie A

Dopo l’ennesima panchina collezionata sotto la gestione Conte, Milan Skriniar potrebbe dire addio all’Inter: possibile scambio super in Serie A!

Il Napoli vorrebbe tornare ad essere protagonista dopo l’ultima stagione vissuta in chiaroscuro tra Ancelotti e Gattuso. Così come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Kalidou Koulibaly sarebbe vicinissimo alla cessione al Manchester City che ha alzato l’offerta da 63 a 70 milioni di euro. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe anche pensando alla sua cessione: nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Super scambio e plusvalenza!

Calciomercato Inter, Napoli su Skriniar per il post Koulibaly: che scambio!

Così facendo la società partenopea potrebbe bussare alla porta del club nerazzurro per Milan Skriniar: negli ultimi mesi il difensore slovacco sta trovando poco spazio sotto la gestione di Antonio Conte. Il Napoli avrebbe proposto nell’affare il centrale Nikola Maksimovic come contropartita più l’aggiunta di una parte cash.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Europa League decisiva | Oltre 100 milioni per Conte

Con il possibile addio di Koulibaly lo stesso presidente De Laurentiis potrebbe guardare in casa Inter per arrivare al forte calciatore nerazzurro, che non si è trovato a suo agio nella difesa a tre di Conte.

Infine, Rino Gattuso sarebbe entusiasta del possibile arrivo dello slovacco, pronto a rimettersi in gioco in un’altra compagine italiana.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, quattro positivi in Ligue 1 | Prima giornata a rischio rinvio

Calciomercato Juventus, Friedkin si prende la Roma | Indizio su Zaniolo