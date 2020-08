Calciomercato Milan, super offerta al Barcellona | La risposta

Lavori in corso in casa Milan con Maldini e Massara che tornano alla carica per il talento del Barcellona: super offerta al club di Bartomeu, ecco la risposta dei dirigenti blaugrana

Il Milan lavora senza sosta ai colpi di calciomercato da inserire nella rosa di Pioli. Chiuso virtualmente l’acquisto di Sandro Tonali, c’è il ritorno di fiamma per un obiettivo già seguito da Maldini e Massara. I dirigenti rossoneri si fanno avanti con il Barcellona, con una maxi-offerta per il talento dei blaugrana: tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: offerta al Barcellona

Se n’è giá parlato tanto negli ultimi mesi ma adesso il Milan sembrerebbe intenzionato ad affondare il colpo per Emerson. Il terzino del Barcellona, in prestito al Betis fini al 30 giugno 2021, è tra i nomi in cima alla lista per sostituire il partente Calabria. Secondo ‘Mundo Deportivo‘, i rossoneri sarebbero tornati alla carica migliorando la prima offerta da 20 milioni.

I dirigenti del ‘Diavolo‘ avrebbero messo sul piatto ben 18 milioni di euro ed il cartellino di Lucas Paqueta. No secco dei catalani che, per liberare il laterale dal prestito, dovrebbero pagare una penale da 9 milioni al Betis. Tratttiva difficile, dunque, e dai costi ritenuti eccessivi.

Emerson viene valutato almeno 30 milioni, su di lui si è mosso anche l’Everton di Ancelotti ma senza successo. Situazione dunque in divenire: il Milan punta Emerson, la seconda offerta rossonera è stata respinta dal club di Bartomeu.

