Calciomercato Serie A, rebus Milik | Prende forza un’altra destinazione!

Il futuro di Milik sta diventando sempre di più un enigma di difficile risoluzione: dopo Juventus e Roma, sembra prendere forza una pretendente.

Negli scorsi mesi, il futuro di Arkadiusz Milik sembrava destinato ad essere con Maurizio Sarri alla Juventus. Poi, il ribaltone che ha portato sulla panchina bianconera Andrea Pirlo e la candidatura del polacco per l’attacco della ‘Vecchia Signora’ sembra essere stata messa da parte. Da quel momento, il Napoli ha iniziato a trattare con la Roma per un’operazione che avrebbe portato Cengiz Under in Campania e l’ex attaccante dell’Ajax nella Capitale. Anche con i giallorossi sembrano esserci delle complicazioni ed il futuro di Milik potrebbe essere in un altro club di Serie A.

Calciomercato Napoli, niente Roma | “Milik alla Fiorentina”

Secondo il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Luca Calamai, come ha scritto su ‘Twitter’, “Su Milik può tornare in corsa la Fiorentina“. Anche i viola sono alla ricerca di un profilo di primo piano per il proprio attacco ed il polacco potrebbe essere una soluzione ottimale. La trattativa fra Napoli e Roma sembra essersi incagliata, ma i partenopei potrebbero riuscire a piazzare lo stesso Milik in Serie A. L’ex Ajax, infatti, non rientra nei piani di Gattuso e dovrà essere ceduto per non essere perso a parametro zero: il suo contratto andrà in scadenza nel 2021. La Fiorentina è pronta a tornare alla carica per Arkadiusz Milik.

