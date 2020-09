Calciomercato Inter, svolta Godin | Accordo in Serie A!

Dopo un solo anno in nerazzurro, Diego Godin è pronto a lasciare l’Inter: accordo raggiunto con un altro club di Serie A nelle ultime ore

L’arrivo di Diego Godin in Italia, per vestire la maglia dell’Inter, un anno fa era stato accolto con grande clamore. Il giusto riconoscimento per un campione che ha dimostrato di avere pochi eguali con la maglia dell’Atletico Madrid e della nazionale uruguaiana. Dopo una sola stagione, in cui ha faticato ad adattarsi alla difesa a tre di Antonio Conte, il ‘Faraone’ avrebbe già deciso di lasciare i nerazzurri. Accordo raggiunto anche con l’Inter: Godin cambierà maglia, ma resterà in Serie A.

Calciomercato Inter, addio Godin | Accordo raggiunto con il Cagliari!

Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter ed il Cagliari si sarebbero accordati per il trasferimento di Diego Godin. Un operazione che dovrebbe portare l’uruguaiano in Sardegna a titolo definitivo: un grande colpo per la difesa di Eusebio Di Francesco. Il futuro di Godin, quindi, potrebbe essere nell’isola che ha dato i natali a sua moglie: nata a Cagliari quando il padre, Pape Herrera giocava per il club rossoblù. Il sodalizio fra l’Inter ed il ‘Faraone’, invece, rischia di essere già svanito dopo una singola stagione.

