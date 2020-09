Calciomercato Juventus, Ronaldo e Pirlo in pressing | Tradisce Zidane!

La Juventus vuole chiudere il mercato con colpi importanti. Ronaldo vuole Marcelo, c’è la mossa di Pirlo per il brasiliano

Sono giornate importanti di calciomercato per la Juventus, che dopo un mese di lavoro ha chiuso per le cessioni di Matuidi e Higuain (che deve diventare ancora ufficiale) e l’acquisto di McKennie, ma ha ancora tantissime operazioni da portare a termine entro le prossime tre settimane.

I bianconeri hanno effettuato una rivoluzione nello staff tecnico dopo una stagione nel complesso negativa e volevano fare lo stesso anche nella rosa per garantire dei rinforzi importanti per Andrea Pirlo, ma ad oggi non sono ancora arrivate le operazioni che la società sognava a causa delle poche cessioni.

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole Marcelo: ok di Pirlo

Ora i bianconeri lavorano per provare a sistemare la situazione legata ai terzini e pensano a Marcelo. Da Defensa Central fanno sapere che Cristiano Ronaldo vorrebbe l’acquisto del suo grande amico. Pirlo sarebbe d’accordo e avrebbe già chiesto alla società di fare un tentativo per il brasiliano.

Per ora Florentino Perez non avrebbe preso in considerazione alcuna proposta ma potrebbe accettare qualora dovesse arrivare un’offerta concreta, visto che i Blancos hanno bisogno di soldi. Inoltre, secondo Don Balon, Marcelo vorrebbe cambiare aria e sarebbe pronto a trasferirsi in Serie A.

Sulle sue tracce c’è anche l’Inter ma a quanto pare i bianconeri sembrerebbero i favoriti per la lotta verso il brasiliano. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro mentre l’ingaggio circa 8 milioni all’anno.

