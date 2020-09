Calciomercato, bomba dalla Spagna | Offerta Real Madrid per Belotti

Bomba clamorosa in arrivo dalla Spagna per quanto riguarda il futuro del bomber di Serie A. C’è l’offerta a sorpresa del Real Madrid, sfida con Juventus e Roma!

Sono ore infuocate per quanto riguarda i bomber della Serie A. Da ieri sembra essersi sbloccata ormai in maniera definitiva l’operazione che porterà Edin Dzeko alla Juventus e Arkadiusz Milik al Napoli. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per definire tutti i dettagli in vista della nuova annata.

Questo però potrebbe non essere l’ultima operazione in entrata di Juventus e Roma che, secondo quanto riportato da Don Balon, sarebbero interessate in maniera clamorosa e sorprendente anche ad Andrea Belotti del Torino. “Sebbene la Roma sia la squadra migliore per ingaggiarlo, Ronaldo e Florentino Perez non renderanno le cose facili” dice il portale iberico.

Calciomercato, dalla Spagna: Juventus e Roma su Belotti ma spunta l’offerta del Real Madrid

Dalla Spagna dunque lanciano la bomba che riguarda la lotta tra Juventus, Roma e Real Madrid per Andrea Belotti. L’attaccante del Torino potrebbe gradire i Blancos per tentare il definitivo salto di qualità in una società che ambisce a vincere ogni trofeo.

Nei suoi pensieri non c’è l’intenzione di lasciare la Serie A ma per un club come il Real Madrid chiaramente tutto sarebbe diverso. Il club spagnolo sarebbe pronto a offrire ben 45 milioni per provare a portare a casa uno degli attaccanti italiani più importanti in circolazione.

Nell’ultima annata il bomber del Torino ha totalizzato 22 reti in stagione nelle 44 gare disputate con la maglia granata.

