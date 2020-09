Calciomercato Milan, ‘beffa’ dalla Spagna | Real ad un passo!

Il Milan lavora sul calciomercato ma potrebbe presto vedere sfumare un obiettivo seguito da diverse settimane. C’è il Real Madrid!

Sono ore di calciomercato importanti per il Milan, che lavora per provare a chiudere nuovi affari in vista della nuova stagione. La compagine rossonera ha avuto una crescita costante nell’ultima annata e vuole continuare il percorso intrapreso con Stefano Pioli attraverso l’aggiunta di rinforzi di spessore nella rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il PSG ci riprova | I dettagli

Ieri intanto è arrivata la prima vittoria stagionale per 0-2 contro lo Shamrock Rovers grazie alle reti di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Chalanoglu. Giovedì prossimo invece ci sarà la sfida contro il Bodoe che potrà garantire la l’accesso ai playoff nella quale ci sarà un sorteggio più agevole, visto che si eviterebbero Tottenham e Wolfsburg.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Suarez | Spunta un altro top club!

Calciomercato Milan, si allontana Bakayoko: assalto Real Madrid

Mentre sul campo si cerca l’accesso alla prossima Europa League, dall’esterno la società continua a muoversi sul calciomercato e va a caccia di nuovi acquisti. Nelle ultime settimane è stato accostato Bakayoko per un ritorno in rossonero ma l’affare potrebbe saltare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, clamoroso Florentino Perez | 30 milioni al Milan!

Secondo quanto riportato da ElGolDigital.com, per il centrocampista francese ora sarebbe in vantaggio il Real Madrid. Zidane avrebbe dato l’ok e l’affare con il Chelsea potrebbe concludersi per 30 milioni di euro: stessa cifra offerta dal Milan ma il giocatore sarebbe più propenso ad accettare i Blancos.

Nel centrocampo del Real Madrid c’è già Casemiro ma Bakayoko confida nel tecnico francese e punta a trovare sempre più spazio con il passare del tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Serie A, ritorno Sarri | Scenario clamoroso

Calciomercato Juventus, risolto l’intrigo | Operazioni in chiusura