Calciomercato, sorpresa in Serie A | Colpo dallo United!

Colpo di spessore dal Manchester United. Il club di Serie A può tentare l’assalto al gioiello di Solskjaer e prepara l’offerta: il possibile scenario

Quando manca meno di una settimana alla chiusura del calciomercato estivo, il top player in uscita dal Manchester United potrebbe approdare in Serie A. I ‘Red Devils’ vivono un momento di cambiamento ed ecco che Solskjaer è pronto a far partire il big per evitare di perderlo a zero: un club in pole.

Calciomercato Lazio, rinforzo top per Inzaghi

Il netto 0-2 in casa del Cagliari e la voglia di tentare nuovamente la scalata alla Serie A. La Lazio riparte da Inzaghi ed è pronta ad accontentare il tecnico piacentino con un colpo da sogno: Juan Mata. Il trequartista 32enne, in scadenza nel 2021, è destinato a lasciare il Manchester United.

A riferire dell’interesse del club di Lotito per l’ex Chelsea è il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ che sottolinea come i ‘Red Devils’ vogliano evitare di perdere Mata a zero, la prossima estate. Oltre al prestito di Andreas Pereira, dunque, Tare prova a stringere per Mata.

Lo spagnolo arriverebbe ad un prezzo ragionevole, con un contratto biennale.

