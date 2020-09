Calciomercato Juventus, non servono cessioni | Può arrivare subito!

La Juventus vuole mettere a segno un altro grande colpo di mercato: l’obiettivo può arrivare subito e senza dover cedere per forza

Andrea Pirlo e la Juventus non si accontentano degli acquisti effettuati nel mercato estivo e vogliono sfruttare questi ultimi giorni di apertura della finestra per i trasferimenti per mettere a segno nuovi colpi. L’obiettivo in cima alla lista potrebbe arrivare subito, ma non servono cessioni secondo il giornalista.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, occhi sulla Premier | Due obiettivi nel mirino

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, obiettivo terzino | Scambio ‘due per uno’ in Spagna

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, assalto a Douglas Costa | Le cifre per il sì!

Calciomercato Juventus, Momblano rivela: ”Chiesa si può fare subito, non serve l’addio di Douglas Costa”

Manca meno di una settimana alla chiusura della finestra estiva di calciomercato e la Juventus cerca di mettere a segno gli ultimi importanti colpi. In cima alla lista di Fabio Paratici nelle ultime settimane sembrerebbe essere tornato il nome dell’esterno della Fiorentina, Federico Chiesa. Il gioiello viola è seguito da tempo da molti top club italiani ed esteri, ma la sua volontà sembrerebbe essere quella di restare in Serie A.

Questo pomeriggio il giornalista Luca Momblano, durante la sua diretta a ‘Casa Juventibus’, ha dichiarato che qualora lo volessero i bianconeri potrebbero chiudere l’operazione per Federico Chiesa anche senza effettuare alcuna cessione. Quindi il trasferimento del gioiello viola non sarebbe legato all’addio di Douglas Costa, sul quale Momblano dichiara che vorrebbe solo il Manchester City nel suo futuro, che sembrerebbe averlo cercato. Due operazioni dunque distinte, che potrebbero andare entrambe in porto, ma senza dipendere l’una dall’altra.

Potrebbe interessarti anche >>> Inter e Juventus, Barcellona pronto al sacrificio | Rivelazione di Koeman!